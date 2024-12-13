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Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01 купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01

2 Отзывы
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Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01 - фото 1
Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01 - фото 1
  • Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 840 руб.  2 230 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349523
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01
1 840 руб. -17%
2 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
338
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.47х0.55х0.09
Вес, кг.
1.7

Описание товара Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01

Снеговая лопата ЗУБР Арктика 550 мм 39918_z01 используется для очистки тропинок или аллей, пригаражных территорий от снега. Ковш выполнен из ударопрочного пластика с алюминиевым кантом. Стальной черенок имеет V-образную рукоятку, для более комфортного использования инструмента.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01

Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная, сперва в гараж брал, теперь 2ю в дом взял
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
крепкая лопата. но на морозе ручка всё таки скользкая, не критично



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
338
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Описание
Снеговая лопата ЗУБР Арктика 550 мм 39918_z01 используется для очистки тропинок или аллей, пригаражных территорий от снега. Ковш выполнен из ударопрочного пластика с алюминиевым кантом. Стальной черенок имеет V-образную рукоятку, для более комфортного использования инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная, сперва в гараж брал, теперь 2ю в дом взял
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
крепкая лопата. но на морозе ручка всё таки скользкая, не критично


Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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