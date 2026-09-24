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Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692)

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Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 1
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 2
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 3
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 4
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 5
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 6
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 7
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 8
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 9
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 10
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 11
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 12
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 13
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 14
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 15
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 16
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 17
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 18
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 19
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 20
Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 1
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 2
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 3
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 4
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 5
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 6
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 7
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 8
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 9
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 10
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 11
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 12
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 13
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 14
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 15
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 16
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 17
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 18
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 19
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 20
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681217
Доставка в Москве
Загружаем...
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Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692)
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
475
Общая длина, см
138
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.39х0.4х0.1
Вес, кг.
1.3

Описание товара Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692)

Лопата Palisad LUXE 61692 размером 475 x 400 x 1385 мм, с ковшом из поликарбоната и алюминиевым черенком в ПВХ-оплетке, предназначена для уборки снега. Позволяет быстро расчистить дорожку, тротуар, площадку перед подъездом или гаражом. Снег не налипает на гладкую глянцевую поверхность ковша, что упрощает и ускоряет уборку. Лопата пригодится владельцам автомобилей и дачных участков.

Преимущества

  • Морозостойкость — лопату можно использовать при температуре до -60 °C.
  • Прочность — ковш из поликарбоната, усиленный ребрами жесткости, выдерживает высокие ударные и изгибающие нагрузки.
  • Надежность — алюминиевый черенок со стенками толщиной 1,2 мм устойчив к слому.
  • Эффективность — благодаря заостренной усиленной кромке ковша лопатой можно убирать даже плотный слежавшийся снег.
  • Эргономичность — черенок в ПВХ-оплетке удобно держать в руках, дополнительная рукоятка из морозостойкого полипропилена обеспечивает надежный хват.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
475
Общая длина, см
138
Страна производитель
Россия
Описание

Лопата Palisad LUXE 61692 размером 475 x 400 x 1385 мм, с ковшом из поликарбоната и алюминиевым черенком в ПВХ-оплетке, предназначена для уборки снега. Позволяет быстро расчистить дорожку, тротуар, площадку перед подъездом или гаражом. Снег не налипает на гладкую глянцевую поверхность ковша, что упрощает и ускоряет уборку. Лопата пригодится владельцам автомобилей и дачных участков.

Преимущества

  • Морозостойкость — лопату можно использовать при температуре до -60 °C.
  • Прочность — ковш из поликарбоната, усиленный ребрами жесткости, выдерживает высокие ударные и изгибающие нагрузки.
  • Надежность — алюминиевый черенок со стенками толщиной 1,2 мм устойчив к слому.
  • Эффективность — благодаря заостренной усиленной кромке ковша лопатой можно убирать даже плотный слежавшийся снег.
  • Эргономичность — черенок в ПВХ-оплетке удобно держать в руках, дополнительная рукоятка из морозостойкого полипропилена обеспечивает надежный хват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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