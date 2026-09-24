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Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794)

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Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 1
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 2
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 3
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 4
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 5
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 6
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 7
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 8
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 9
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 10
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 11
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 12
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 13
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 14
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 15
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 16
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 17
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 18
Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 1
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 2
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 3
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 4
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 5
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 6
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 7
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 8
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 9
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 10
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 11
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 12
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 13
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 14
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 15
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 16
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 17
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 18
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717903
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794)
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
365
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.53х0.37х0.22
Вес, кг.
1.8

Описание товара Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794)

Лопата Palisad LUXE 61794 размером 365 x 460 x 1500 мм, с ковшом из полипропилена и алюминиевым черенком с ПВХ-накладкой, предназначена для уборки снега. Ковш с бортиками вмещает большое количество снега. Лопата позволяет расчистить садовую дорожку, тротуар, площадку перед гаражом и т.д. Морозостойкость — ковш из полипропилена сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -50 °C. Надежность — алюминиевый черенок устойчив к высоким нагрузкам. Эффективная уборка плотного снега — алюминиевая планка защищает рабочую кромку от повреждений и износа. Эргономичность — ПВХ-накладка и дополнительная рукоятка обеспечивают надежный хват, что снижает усталость во время длительной работы. Комфортная работа — длина лопаты составляет 1500 мм, что позволяет уменьшить нагрузку на спину.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
365
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата Palisad LUXE 61794 размером 365 x 460 x 1500 мм, с ковшом из полипропилена и алюминиевым черенком с ПВХ-накладкой, предназначена для уборки снега. Ковш с бортиками вмещает большое количество снега. Лопата позволяет расчистить садовую дорожку, тротуар, площадку перед гаражом и т.д. Морозостойкость — ковш из полипропилена сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -50 °C. Надежность — алюминиевый черенок устойчив к высоким нагрузкам. Эффективная уборка плотного снега — алюминиевая планка защищает рабочую кромку от повреждений и износа. Эргономичность — ПВХ-накладка и дополнительная рукоятка обеспечивают надежный хват, что снижает усталость во время длительной работы. Комфортная работа — длина лопаты составляет 1500 мм, что позволяет уменьшить нагрузку на спину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794) - стоимость товара 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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