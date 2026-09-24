Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794)
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Характеристики
Описание товара Лопата для уборки снега,полипропилен,365х460х1500мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61794)
Лопата Palisad LUXE 61794 размером 365 x 460 x 1500 мм, с ковшом из полипропилена и алюминиевым черенком с ПВХ-накладкой, предназначена для уборки снега. Ковш с бортиками вмещает большое количество снега. Лопата позволяет расчистить садовую дорожку, тротуар, площадку перед гаражом и т.д. Морозостойкость — ковш из полипропилена сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -50 °C. Надежность — алюминиевый черенок устойчив к высоким нагрузкам. Эффективная уборка плотного снега — алюминиевая планка защищает рабочую кромку от повреждений и износа. Эргономичность — ПВХ-накладка и дополнительная рукоятка обеспечивают надежный хват, что снижает усталость во время длительной работы. Комфортная работа — длина лопаты составляет 1500 мм, что позволяет уменьшить нагрузку на спину.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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