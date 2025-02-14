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Движок для уборки снега Сибин 421859 купить с доставкой в Москве
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Движок для уборки снега Сибин 421859

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Движок для уборки снега Сибин 421859
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
2 540 руб.  2 590 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349529
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Движок для уборки снега Сибин 421859
2 540 руб. -2%
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
750
Общая длина, мм
112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.12х0.75х0.1
Вес, кг.
3.15

Описание товара Движок для уборки снега Сибин 421859

Снеговой алюминиевый движок СИБИН 750мм 421859 упрощает очистку большой территории от снега. Инструмент можно использовать для стоянок, придомовых участков.

Отзывы о товаре Движок для уборки снега Сибин 421859

Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Идея скрепера то что надо, но качество изготовления так себе. Ручка-дуга кривовато загнута, одно отверстие из 4-х просверлено не по центру трубки, но в работе со снегом изделие то-что надо. Легкий скрерпер, и стальной нож (полоса). Можно покупать.



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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
750
Общая длина, мм
112
Страна производитель
Россия
Описание
Снеговой алюминиевый движок СИБИН 750мм 421859 упрощает очистку большой территории от снега. Инструмент можно использовать для стоянок, придомовых участков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Идея скрепера то что надо, но качество изготовления так себе. Ручка-дуга кривовато загнута, одно отверстие из 4-х просверлено не по центру трубки, но в работе со снегом изделие то-что надо. Легкий скрерпер, и стальной нож (полоса). Можно покупать.


Движок для уборки снега Сибин 421859 - этот товар вы можете купить по цене 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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