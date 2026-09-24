Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685)
Пластиковая лопата Palisad LUXE 615685, 540 х 375 х 1420 мм, со стальным черенком, используется для уборки снега. С ее помощью можно освободить от снежных заносов дорожки, тротуары, подъездные пути к дому или гаражу. Ковш изготовлен из полипропилена и выдерживает мороз до -50 градусов. Лопата весит всего 2,25 кг, поэтому работа с ней долго не вызывает усталости. Глубокий ковш с высокими бортиками позволяет захватывать много снега, сокращая время уборки. Инструмент пригодится для расчистки городских дворов, скверов, площадок перед гаражами, дачных участков.
Преимущества
- К ковшу из полипропилена не прилипает снег, что упрощает работу.
- Окантовка из оцинкованной стали защищает кромку ковша от износа и облегчает уборку слежавшегося снега и наста.
- Ребра жесткости увеличивают прочность ковша на изгиб при захвате большого количества снега.
- Стальной черенок с покрытием из порошковой эмали устойчив к коррозии и долговечен.
- Накладка из ПВХ на черенке обеспечивает надежный хват.
- Дополнительная обрезиненная рукоятка уменьшает усталость при длительной работе.
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Пластиковая лопата Palisad LUXE 615685, 540 х 375 х 1420 мм, со стальным черенком, используется для уборки снега. С ее помощью можно освободить от снежных заносов дорожки, тротуары, подъездные пути к дому или гаражу. Ковш изготовлен из полипропилена и выдерживает мороз до -50 градусов. Лопата весит всего 2,25 кг, поэтому работа с ней долго не вызывает усталости. Глубокий ковш с высокими бортиками позволяет захватывать много снега, сокращая время уборки. Инструмент пригодится для расчистки городских дворов, скверов, площадок перед гаражами, дачных участков.
Преимущества
- К ковшу из полипропилена не прилипает снег, что упрощает работу.
- Окантовка из оцинкованной стали защищает кромку ковша от износа и облегчает уборку слежавшегося снега и наста.
- Ребра жесткости увеличивают прочность ковша на изгиб при захвате большого количества снега.
- Стальной черенок с покрытием из порошковой эмали устойчив к коррозии и долговечен.
- Накладка из ПВХ на черенке обеспечивает надежный хват.
- Дополнительная обрезиненная рукоятка уменьшает усталость при длительной работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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