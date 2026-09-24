Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
В наличии
Код товара: 717902
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1 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
330
Общая длина, см
126
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.27х0.33х0.17
Вес, кг.
1.66
Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795)
Лопата для уборки снега Palisad LUXE 61795 размером 330 x 490 x 1265 мм представляет собой цельнолитую конструкцию из полипропилена и позволяет быстро расчистить дорожку, тротуар, площадку перед подъездом или гаражом после снегопада. Выдерживает значительные изгибающие нагрузки без риска поломки. Пригодится автолюбителям и владельцам дачных участков. Морозостойкость — инструмент можно использовать при температуре до -50 °C. Вместительность — ковш с бортиками позволяет перемещать большое количество снега. Эргономичность — производитель предусмотрел дополнительную рукоятку для более комфортной работы.
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
330
Общая длина, см
126
Страна производитель
Россия
Лопата для уборки снега Palisad LUXE 61795 размером 330 x 490 x 1265 мм представляет собой цельнолитую конструкцию из полипропилена и позволяет быстро расчистить дорожку, тротуар, площадку перед подъездом или гаражом после снегопада. Выдерживает значительные изгибающие нагрузки без риска поломки. Пригодится автолюбителям и владельцам дачных участков. Морозостойкость — инструмент можно использовать при температуре до -50 °C. Вместительность — ковш с бортиками позволяет перемещать большое количество снега. Эргономичность — производитель предусмотрел дополнительную рукоятку для более комфортной работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - по цене 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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