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Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795)

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Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 1
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 2
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 3
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 4
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 5
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 6
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 7
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 8
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 9
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 10
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 11
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 12
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 13
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 14
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 15
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 16
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 17
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 18
Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 1
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 2
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 3
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 4
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 5
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 6
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 7
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 8
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 9
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 10
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 11
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 12
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 13
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 14
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 15
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 16
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 17
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 18
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717902
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795)
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
330
Общая длина, см
126
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.27х0.33х0.17
Вес, кг.
1.66

Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795)

Лопата для уборки снега Palisad LUXE 61795 размером 330 x 490 x 1265 мм представляет собой цельнолитую конструкцию из полипропилена и позволяет быстро расчистить дорожку, тротуар, площадку перед подъездом или гаражом после снегопада. Выдерживает значительные изгибающие нагрузки без риска поломки. Пригодится автолюбителям и владельцам дачных участков. Морозостойкость — инструмент можно использовать при температуре до -50 °C. Вместительность — ковш с бортиками позволяет перемещать большое количество снега. Эргономичность — производитель предусмотрел дополнительную рукоятку для более комфортной работы.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
330
Общая длина, см
126
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата для уборки снега Palisad LUXE 61795 размером 330 x 490 x 1265 мм представляет собой цельнолитую конструкцию из полипропилена и позволяет быстро расчистить дорожку, тротуар, площадку перед подъездом или гаражом после снегопада. Выдерживает значительные изгибающие нагрузки без риска поломки. Пригодится автолюбителям и владельцам дачных участков. Морозостойкость — инструмент можно использовать при температуре до -50 °C. Вместительность — ковш с бортиками позволяет перемещать большое количество снега. Эргономичность — производитель предусмотрел дополнительную рукоятку для более комфортной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, полипропилен, 330х490х1265 мм, цельнолитая конструкция, LUXE// Palisad (61795) - по цене 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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