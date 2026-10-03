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Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02 купить с доставкой в Москве
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Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02

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Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02 - фото 1
Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02 - фото 2
Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02 - фото 1
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02 - фото 2
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
1 280 руб.  1 311 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02
1 280 руб. -2%
1 311 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
228
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.23х0.05
Вес, кг.
1.97

Описание товара Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02

Штыковая лопата Зубр БЕРКУТ деревянный черенок с рукояткой, Профессионал 4-39507_z02 представляет собой универсальную модель для выполнения различного типа работ. Данная модель имеет твердое полотно из высокопрочной инструментальной стали. Это обеспечивает продолжительный срок службы. Дополнительная зубчатая кромка позволяет лопате легко проникать даже в твердый грунт.

Отзывы о товаре Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
228
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Описание
Штыковая лопата Зубр БЕРКУТ деревянный черенок с рукояткой, Профессионал 4-39507_z02 представляет собой универсальную модель для выполнения различного типа работ. Данная модель имеет твердое полотно из высокопрочной инструментальной стали. Это обеспечивает продолжительный срок службы. Дополнительная зубчатая кромка позволяет лопате легко проникать даже в твердый грунт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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