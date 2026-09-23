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Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком купить с доставкой в Москве
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Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком

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Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - фото 1
Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - фото 2
Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - фото 3
Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - фото 4
Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
алюминий
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - фото 1
  • Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - фото 2
  • Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - фото 3
  • Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - фото 4
  • Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 575463
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком
1 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
алюминий
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
428
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.43х0.07
Вес, кг.
1.4

Описание товара Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком

Снеговая алюминиевая лопата с деревянным черенком СИБИН 421857 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.

Отзывы о товаре Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
алюминий
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
428
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Описание
Снеговая алюминиевая лопата с деревянным черенком СИБИН 421857 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планкой с деревянным черенком - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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