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Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad (61395) купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad (61395)

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Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 1
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 2
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 3
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 4
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 5
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 6
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 7
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 8
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 9
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 10
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 11
Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 1
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 2
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 3
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 4
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 5
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 6
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 7
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 8
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 9
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 10
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 11
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681210
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad (61395)
1 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
400
Общая длина, мм
139
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.39х0.4х0.1
Вес, кг.
1.02

Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad (61395)

Пластиковая лопата размером 400 х 417 х 1390 мм, с алюминиевым черенком, позволяет облегчить уборку снега. С ее помощью можно очистить дорожки в загородном доме, выезд из гаража и т.д. С облегченной лопатой весом 1,1 кг легко справится женщина или подросток. Длина инструмента составляет 1390 мм, что позволяет снизить нагрузку на спину.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad (61395)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
400
Общая длина, мм
139
Страна производитель
Россия
Описание
Пластиковая лопата размером 400 х 417 х 1390 мм, с алюминиевым черенком, позволяет облегчить уборку снега. С ее помощью можно очистить дорожки в загородном доме, выезд из гаража и т.д. С облегченной лопатой весом 1,1 кг легко справится женщина или подросток. Длина инструмента составляет 1390 мм, что позволяет снизить нагрузку на спину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad (61395) - данный товар вы можете купить по цене 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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