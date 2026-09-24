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Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776)

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Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 1
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 2
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 3
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 4
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 5
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 6
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 7
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 8
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 9
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 10
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 11
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 12
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 13
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 14
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 15
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 16
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 17
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 18
Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 1
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 2
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 3
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 4
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 5
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 6
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 7
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 8
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 9
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 10
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 11
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 12
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 13
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 14
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 15
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 16
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 17
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 18
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717900
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Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776)
1 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.31х0.35х0.14
Вес, кг.
1.3

Описание товара Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776)

Лопата Palisad LUXE 61776 размером 350 x 405 x 1300 мм, с ковшом из полипропилена и алюминиевым черенком с ПВХ-накладкой, предназначена для уборки снега. Ковш с бортиками вмещает большое количество снега. Лопата позволяет расчистить садовую дорожку, тротуар, площадку перед гаражом и т.д. Морозостойкость — ковш из полипропилена сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -50 °C. Надежность — ковш усилен ребрами жесткости, алюминиевый черенок устойчив к высоким нагрузкам. Эффективная уборка плотного снега — алюминиевая планка защищает рабочую кромку от повреждений и износа. Эргономичность — ПВХ-накладка и дополнительная рукоятка обеспечивают надежный хват, что снижает усталость во время длительной работы.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
350
Общая длина, см
140
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата Palisad LUXE 61776 размером 350 x 405 x 1300 мм, с ковшом из полипропилена и алюминиевым черенком с ПВХ-накладкой, предназначена для уборки снега. Ковш с бортиками вмещает большое количество снега. Лопата позволяет расчистить садовую дорожку, тротуар, площадку перед гаражом и т.д. Морозостойкость — ковш из полипропилена сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -50 °C. Надежность — ковш усилен ребрами жесткости, алюминиевый черенок устойчив к высоким нагрузкам. Эффективная уборка плотного снега — алюминиевая планка защищает рабочую кромку от повреждений и износа. Эргономичность — ПВХ-накладка и дополнительная рукоятка обеспечивают надежный хват, что снижает усталость во время длительной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега,полипропилен,350х405х1300мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE// Palisad (61776) - по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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