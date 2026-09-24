Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
В наличии
Код товара: 681201
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1 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
465
Общая длина, см
139
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.39х0.47х0.15
Вес, кг.
1.65
Описание товара Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655)
Лопата незаменима при осуществлении снегоуборочных работ. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортное удержание лопаты и сохраняет естественное положение кисти при работе. Рабочая часть выполнена из морозостойкого пластика и способна выдерживать низкие температуры воздуха. Лопата имеет повышенный запас прочности за счет ребер жесткости.
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
465
Общая длина, см
139
Страна производитель
Россия
Лопата незаменима при осуществлении снегоуборочных работ. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортное удержание лопаты и сохраняет естественное положение кисти при работе. Рабочая часть выполнена из морозостойкого пластика и способна выдерживать низкие температуры воздуха. Лопата имеет повышенный запас прочности за счет ребер жесткости.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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