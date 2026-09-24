Лопата для уборки снега, полипропилен, 365х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad (61677)
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
В наличии
Код товара: 681209
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1 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
365
Общая длина, см
135
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.36х0.44х0.1
Вес, кг.
1.7
Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 365х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad (61677)
Лопата Palisad LUXE 61677 длиной 1355 мм, с ковшом из полипропилена размером 365 х 450 мм и алюминиевым черенком, предназначена для уборки снега. С ее помощью можно быстро очистить дорожку на дачном участке, тротуар, парковку, освободить от снежных заносов пространство перед подъездом и гаражом. Глубокий ковш с увеличенными бортами значительно повышает эффективность работы.
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Бренд
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
365
Общая длина, см
135
Страна производитель
Россия
Лопата Palisad LUXE 61677 длиной 1355 мм, с ковшом из полипропилена размером 365 х 450 мм и алюминиевым черенком, предназначена для уборки снега. С ее помощью можно быстро очистить дорожку на дачном участке, тротуар, парковку, освободить от снежных заносов пространство перед подъездом и гаражом. Глубокий ковш с увеличенными бортами значительно повышает эффективность работы.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата для уборки снега, полипропилен, 365х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad (61677) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 365х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad (61677)