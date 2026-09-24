Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad
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Характеристики
Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad
Пластиковая лопата Palisad LUXE 615015, 500 х 325 х 1300 мм, с металлопластиковым черенком, используется для уборки снега. Изготовлена из морозостойких материалов и рассчитана на эксплуатацию при температуре до -50 градусов. Инструмент весит всего 1,68 кг, поэтому им могут работать любые пользователи. Лопата пригодится для расчистки дорожек, тротуаров, площадок, подъездных путей к дому или гаражу.
Преимущества
- Ковш изготовлен из полипропилена, а черенок из металлопластика, поэтому они невосприимчивы к коррозии.
- Ребра жесткости обеспечивают устойчивость лопаты к повышенным нагрузкам.
- Глубокий ковш способен захватывать и удерживать большое количество снега, что повышает эффективность работы.
- Благодаря стальной окантовке кромки ковша лопата легко справляется с плотным снегом и настом.
- Дополнительная обрезиненная рукоятка обеспечивает комфорт при длительной работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Пластиковая лопата Palisad LUXE 615015, 500 х 325 х 1300 мм, с металлопластиковым черенком, используется для уборки снега. Изготовлена из морозостойких материалов и рассчитана на эксплуатацию при температуре до -50 градусов. Инструмент весит всего 1,68 кг, поэтому им могут работать любые пользователи. Лопата пригодится для расчистки дорожек, тротуаров, площадок, подъездных путей к дому или гаражу.
Преимущества
- Ковш изготовлен из полипропилена, а черенок из металлопластика, поэтому они невосприимчивы к коррозии.
- Ребра жесткости обеспечивают устойчивость лопаты к повышенным нагрузкам.
- Глубокий ковш способен захватывать и удерживать большое количество снега, что повышает эффективность работы.
- Благодаря стальной окантовке кромки ковша лопата легко справляется с плотным снегом и настом.
- Дополнительная обрезиненная рукоятка обеспечивает комфорт при длительной работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad