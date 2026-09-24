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Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad

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Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 1
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 2
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 3
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 4
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 5
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 6
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 7
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 8
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 1
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 2
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 3
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 4
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 5
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 6
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 7
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 8
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
540
Общая длина, см
535
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.49х0.55х0.1
Вес, кг.
1.6

Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad

Полипропиленовая лопата 540 х 340 мм с черенком СИБРТЕХ PROFI Россия 61493 способна работать при температуре до -50 градусов. Это существенно расширяет географию применения. Черенок покрыт эмалью, которая исключает контакт с воздухом и обеспечивает надежную защиту от коррозии.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
540
Общая длина, см
535
Страна производитель
Россия
Описание
Полипропиленовая лопата 540 х 340 мм с черенком СИБРТЕХ PROFI Россия 61493 способна работать при температуре до -50 градусов. Это существенно расширяет географию применения. Черенок покрыт эмалью, которая исключает контакт с воздухом и обеспечивает надежную защиту от коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - этот товар вы можете купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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