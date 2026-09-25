Штыковая лопата ЗУБР Артель-НС 39407_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, полотно из нержавею
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 742673
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1 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.19х0.1
Вес, кг.
1.5
Описание товара Штыковая лопата ЗУБР Артель-НС 39407_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, полотно из нержавею
Штыковая лопата из нержавеющей стали с рукояткой Зубр Артель-НС 39407_z01 это простой и универсальный инструмент для работ с различным грунтом, а также сыпучими материалами.. Полотно изготовлено из закаленной нержавеющей стали, что обеспечивает высокую износостойкость и долгий срок службы. Ручка на черенке придает удобство в работе.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Штыковая лопата из нержавеющей стали с рукояткой Зубр Артель-НС 39407_z01 это простой и универсальный инструмент для работ с различным грунтом, а также сыпучими материалами.. Полотно изготовлено из закаленной нержавеющей стали, что обеспечивает высокую износостойкость и долгий срок службы. Ручка на черенке придает удобство в работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Штыковая лопата ЗУБР Артель-НС 39407_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, полотно из нержавею - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1350 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штыковая лопата ЗУБР Артель-НС 39407_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, полотно из нержавею