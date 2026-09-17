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Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8) купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8)

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Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 1
Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 2
Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
  • Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 51051
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Размеры в упаковке, м
1х0.36х0.32
Вес, кг.
8.2

Описание товара Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8)

мощность - 1000 Вт. Размер захвата - 280x150 мм

Отзывы о товаре Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8)




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Описание
мощность - 1000 Вт. Размер захвата - 280x150 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8) - стоимость товара 5840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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