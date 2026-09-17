Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 51051
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.36х0.32
Вес, кг.
8.2
Описание товара Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8)
мощность - 1000 Вт. Размер захвата - 280x150 мм
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 930 руб.2483 руб. в СплитСнегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт
-
В наличииЦена 10 880 руб.2720 руб. в СплитСнегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 (97620)
-
В наличииЦена 11 560 руб.2890 руб. в СплитЭлектрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт
-
В наличииЦена 17 030 руб.4258 руб. в СплитСнегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)
-
В наличииЦена 32 710 руб.8178 руб. в СплитСнегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 56...
-
В наличииЦена 39 530 руб. 56 125 руб.9883 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Champion ST661
-
В наличииЦена 40 580 руб.10145 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc,...
-
В наличииЦена 42 120 руб.10530 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, ...
-
В наличииЦена 46 950 руб.11738 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-762, 62 см, 7 лс, ...
-
В наличииЦена 47 590 руб.11898 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756E, электростарт...
-
В наличииЦена 48 920 руб.12230 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66, 66 см, 7 лс
-
В наличииЦена 50 530 руб.12633 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-762E, электростарт...
мощность - 1000 Вт. Размер захвата - 280x150 мм
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8) - стоимость товара 5840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8)