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Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной купить с доставкой в Москве
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Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной

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Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - фото 1
Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - фото 2
Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - фото 3
Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - фото 4
Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос универсальный
  • Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - фото 1
  • Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - фото 2
  • Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - фото 3
  • Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - фото 4
  • Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
1 270 руб.  2 709 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506454
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной
1 270 руб. -53%
2 709 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RELAXIKA
Тип товара
Термос универсальный
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.8
Особенности
двойная чаша
Применение
универсальный
Сохранение температуры в часах
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
649

Описание товара Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной

Универсальный термос Relaxika 201 с двойной пробкой и двойной чашей подходит для еды и напитков, обладает высокими показателями удержания температуры. Крышку термоса можно использовать как чашку или миску, также в комплекте дополнительная чаша.

Отзывы о товаре Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной




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Характеристики
Бренд
RELAXIKA
Тип товара
Термос универсальный
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.8
Особенности
двойная чаша
Применение
универсальный
Сохранение температуры в часах
26
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный термос Relaxika 201 с двойной пробкой и двойной чашей подходит для еды и напитков, обладает высокими показателями удержания температуры. Крышку термоса можно использовать как чашку или миску, также в комплекте дополнительная чаша.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (0,8 литра), стальной - по цене 1270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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