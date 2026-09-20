Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (1,8 литра), стальной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос универсальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%1 660 руб. 3 492 руб.
В наличии
Код товара: 506458
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 660 руб. -52%
3 492 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос универсальный
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.8
Особенности
двойная чаша
Применение
универсальный
Сохранение температуры в часах
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х12
Вес, кг.
1.06
Описание товара Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (1,8 литра), стальной
Универсальный термос Relaxika 201 с двойной пробкой и двойной чашей подходит для еды и напитков, обладает высокими показателями удержания температуры. Крышку термоса можно использовать как чашку или миску, также в комплекте дополнительная чаша.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 580 руб. 3 439 руб.395 руб. в СплитТермос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (1,5 литр...
-
В наличииЦена 1 590 руб. 2 466 руб.398 руб. в СплитТермос Biostal NB-1000-2 1 л
-
В наличииЦена 1 600 руб. 2 312 руб.400 руб. в СплитТермос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л
-
В наличииЦена 1 600 руб. 2 531 руб.400 руб. в СплитТермос Biostal NB-750V 750 мл
-
В наличииЦена 1 600 руб. 2 442 руб.400 руб. в СплитТермос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной
-
В наличииЦена 1 600 руб. 2 518 руб.400 руб. в СплитТермос Biostal NB-750N 0,75 л фиолетовый
-
В наличииЦена 1 610 руб. 2 483 руб.403 руб. в СплитТермос Biostal NG-750-1
-
В наличииЦена 1 610 руб. 2 713 руб.403 руб. в СплитТермос Biostal-Спорт NBP-750C без кнопки, черный 0,75 л
-
В наличииЦена 1 610 руб. 2 372 руб.403 руб. в СплитТермос Biostal NG-600-1 600 мл
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитТермос Biostal NB-750M 750мл
-
В наличииЦена 1 630 руб. 2 231 руб.408 руб. в СплитТермос Biostal NB-1000B
-
В наличииЦена 1 690 руб. 2 887 руб.423 руб. в СплитТермос для еды Relaxika 301 (1 литр) в чехле, стальной
Бренд
Тип товара
Термос универсальный
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.8
Особенности
двойная чаша
Применение
универсальный
Сохранение температуры в часах
38
Страна производитель
Китай
Универсальный термос Relaxika 201 с двойной пробкой и двойной чашей подходит для еды и напитков, обладает высокими показателями удержания температуры. Крышку термоса можно использовать как чашку или миску, также в комплекте дополнительная чаша.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (1,8 литра), стальной - стоимость товара 1660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (1,8 литра), стальной