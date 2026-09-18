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Термос Biostal NT-500 500 мл купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NT-500 500 мл

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Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 1
Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 2
Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 3
Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 4
Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 5
Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 6
Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 7
Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 1
  • Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 2
  • Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 3
  • Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 4
  • Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 5
  • Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 6
  • Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 7
  • Термос Biostal NT-500 500 мл - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 740 руб.  2 472 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280087
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NT-500 500 мл
1 740 руб. -30%
2 472 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х12
Вес, г.
750

Описание товара Термос Biostal NT-500 500 мл

Пищевой термос с широким горлом NТ-500 ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой серии просты в использовании и продается в удобном чехле. Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло и снабжена клапаном, облегчающим его открытие.

Отзывы о товаре Термос Biostal NT-500 500 мл




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
12
Страна производитель
Китай
Описание
Пищевой термос с широким горлом NТ-500 ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой серии просты в использовании и продается в удобном чехле. Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло и снабжена клапаном, облегчающим его открытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NT-500 500 мл - по цене 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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