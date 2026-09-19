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Термос Biostal NGC-1900 1,9л купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NGC-1900 1,9л

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Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 1
Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 2
Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 3
Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 4
Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 5
Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 6
Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 7
Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 1
  • Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 2
  • Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 3
  • Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 4
  • Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 5
  • Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 6
  • Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 7
  • Термос Biostal NGC-1900 1,9л - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
3 340 руб.  4 871 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343466
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NGC-1900 1,9л
3 340 руб. -31%
4 871 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.9
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х13
Вес, кг.
1.3

Описание товара Термос Biostal NGC-1900 1,9л

Универсальный пищевой термос NGС ТМ «BIOSTAL» - новинка в серии АВТО. Выполненный из высококачественных материалов, этот универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Пробка дополнительно оснащена кнопкой, позволяющей легко и быстро налить напиток. Крышка-чашка с ручкой удобна в использовании. Термос оснащён складной ручкой и ремешком для удобной носки.

Отзывы о товаре Термос Biostal NGC-1900 1,9л




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.9
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный пищевой термос NGС ТМ «BIOSTAL» - новинка в серии АВТО. Выполненный из высококачественных материалов, этот универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Пробка дополнительно оснащена кнопкой, позволяющей легко и быстро налить напиток. Крышка-чашка с ручкой удобна в использовании. Термос оснащён складной ручкой и ремешком для удобной носки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NGC-1900 1,9л – стоимость товара 3340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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