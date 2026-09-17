Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%940 руб. 1 532 руб.
В наличии
Код товара: 50748
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
940 руб. -39%
1 532 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
0.35
Сохранение температуры в часах
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х7
Вес, г.
350
Описание товара Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л
Термос с узким горлом NВ-350 ТМ БИОСТАЛЬ относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки. Сохранение тепла 24 часа / холода 32 часа. Диаметр 7см, высота 19,7 см.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 910 руб. 1 996 руб.228 руб. в СплитТермос Relaxika 102 (R102.500.1) 0,5 л стальной
-
В наличииЦена 920 руб. 1 505 руб.230 руб. в СплитТермос Biostal NX-350 350 мл
-
В наличииЦена 1 010 руб. 1 501 руб.253 руб. в СплитТермос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной
-
В наличииЦена 1 040 руб. 2 152 руб.260 руб. в СплитТермос Relaxika 101 (R101.750.1) 0,75 л стальной
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитТермос Stayer Comfort 48100-1000
-
В наличииЦена 1 050 руб. 1 312 руб.263 руб. в СплитТермос Biostal NX-500 500 мл
-
В наличииЦена 1 090 руб. 1 733 руб.273 руб. в СплитТермос Biostal NB-500 0,5 л
-
В наличииЦена 1 100 руб. 2 211 руб.275 руб. в СплитТермос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной
-
В наличииЦена 1 100 руб. 2 225 руб.275 руб. в СплитТермос Relaxika 102 (R102.750.1) 0,75 л стальной
-
В наличииЦена 1 150 руб. 1 755 руб.288 руб. в СплитТермос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной
-
В наличииЦена 1 180 руб. 1 714 руб.295 руб. в СплитТермос Biostal NB-500-2 0,5 л стальной
-
В наличииЦена 1 200 руб. 1 847 руб.300 руб. в СплитТермос Biostal NB-500-B 500мл
Бренд
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
0.35
Сохранение температуры в часах
24
Страна производитель
Китай
Термос с узким горлом NВ-350 ТМ БИОСТАЛЬ относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки. Сохранение тепла 24 часа / холода 32 часа. Диаметр 7см, высота 19,7 см.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л - этот товар вы можете купить по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л