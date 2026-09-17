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Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л

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Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л - фото 1
Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л - фото 2
Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л - фото 1
  • Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л - фото 2
  • Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
940 руб.  1 532 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л
940 руб. -39%
1 532 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
0.35
Сохранение температуры в часах
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х7
Вес, г.
350

Описание товара Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л

Термос с узким горлом NВ-350 ТМ БИОСТАЛЬ относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки. Сохранение тепла 24 часа / холода 32 часа. Диаметр 7см, высота 19,7 см.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
0.35
Сохранение температуры в часах
24
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-350 ТМ БИОСТАЛЬ относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки. Сохранение тепла 24 часа / холода 32 часа. Диаметр 7см, высота 19,7 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-350 2 пробки 0,35л - этот товар вы можете купить по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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