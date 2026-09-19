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Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной

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Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - фото 1
Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - фото 2
Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - фото 3
Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - фото 4
Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - фото 1
  • Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - фото 2
  • Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - фото 3
  • Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - фото 4
  • Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 010 руб.  1 501 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450525
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной
1 010 руб. -33%
1 501 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
24 ч для горячего, 32 ч для холодного
Объем,
0.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х8
Вес, г.
350

Описание товара Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной

Термос с узким горлом NВ-350-2 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован двумя пробками. Пробка без кнопки надежна в эксплуатации и позволяет дольше сохранять нужную температуру напитка. Пробка с кнопкой удобна в использовании и дает возможность налить напиток, не откручивая пробку.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
24 ч для горячего, 32 ч для холодного
Объем,
0.35
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-350-2 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован двумя пробками. Пробка без кнопки надежна в эксплуатации и позволяет дольше сохранять нужную температуру напитка. Пробка с кнопкой удобна в использовании и дает возможность налить напиток, не откручивая пробку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-350-2 0,35 л стальной - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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