Термос Biostal NGC-1400 1,4л
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 980 руб. 4 135 руб.
В наличии
Код товара: 343467
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Загружаем...
2 980 руб. -28%
4 135 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.4
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х13х13
Вес, г.
800
Описание товара Термос Biostal NGC-1400 1,4л
Универсальный пищевой термос NGС ТМ «BIOSTAL» - новинка в серии АВТО. Выполненный из высококачественных материалов, этот универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Пробка дополнительно оснащена кнопкой, позволяющей легко и быстро налить напиток. Крышка-чашка с ручкой удобна в использовании. Термос оснащён складной ручкой и ремешком для удобной носки.
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.4
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Универсальный пищевой термос NGС ТМ «BIOSTAL» - новинка в серии АВТО. Выполненный из высококачественных материалов, этот универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Пробка дополнительно оснащена кнопкой, позволяющей легко и быстро налить напиток. Крышка-чашка с ручкой удобна в использовании. Термос оснащён складной ручкой и ремешком для удобной носки.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NGC-1400 1,4л - этот товар вы можете купить по цене 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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