Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%3 710 руб. 5 704 руб.
В наличии
Код товара: 50770
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 710 руб. -35%
5 704 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х14
Вес, кг.
1.2
Описание товара Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Предназначен для хранения горячих первых и вторых блюд. Одно из главных достоинств – наличие трех контейнеров, это позволяет одновременно хранить и первое, и второе блюдо. Имеет удобную ручку для переноски.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Предназначен для хранения горячих первых и вторых блюд. Одно из главных достоинств – наличие трех контейнеров, это позволяет одновременно хранить и первое, и второе блюдо. Имеет удобную ручку для переноски.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л - стоимость товара 3710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термос Biostal NR-2000 3 контейнера 2л