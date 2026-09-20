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Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый купить с доставкой в Москве
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Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый

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Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый - фото 1
Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый - фото 2
Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый - фото 1
  • Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый - фото 2
  • Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
6 650 руб.  12 928 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый
6 650 руб. -49%
12 928 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stanley
Тип товара
Термос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х13
Вес, г.
990

Описание товара Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый

Термос Stanley Classic (1,9 литра) подойдет для всех любителей активного отдыха. Изделие имеет вакуумную изоляцию, что способствует длительному поддержанию температуры. Для комфортной транспортировки термоса предназначена удобная ручка.

Отзывы о товаре Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый




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Характеристики
Бренд
Stanley
Тип товара
Термос
Страна производитель
Китай
Описание
Термос Stanley Classic (1,9 литра) подойдет для всех любителей активного отдыха. Изделие имеет вакуумную изоляцию, что способствует длительному поддержанию температуры. Для комфортной транспортировки термоса предназначена удобная ручка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Stanley Classic (1,9 литра), темно-зеленый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6650 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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