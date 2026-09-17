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Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л

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Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л - фото 1
Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л - фото 2
Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л - фото 1
  • Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л - фото 2
  • Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 080 руб.  3 129 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л
2 080 руб. -34%
3 129 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х12
Вес, г.
850

Описание товара Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Двойная металлическая колба с глубоким вакуумом обеспечивает длительное сохранение температуры.Предназначен для хранения горячих напитков, а так же первых и вторых блюд. В комплект входит термочехол для переноски.

Отзывы о товаре Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Двойная металлическая колба с глубоким вакуумом обеспечивает длительное сохранение температуры.Предназначен для хранения горячих напитков, а так же первых и вторых блюд. В комплект входит термочехол для переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NT-1200 суповой в чехле 1,2л - стоимость товара 2080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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