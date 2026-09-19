Термос Biostal NX-500 500 мл
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Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%1 050 руб. 1 312 руб.
В наличии
Код товара: 437680
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Загружаем...
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Загружаем...
1 050 руб. -20%
1 312 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х7
Вес, г.
410
Описание товара Термос Biostal NX-500 500 мл
Серия NX — самые лёгкие термосы ТМ «БИОСТАЛЬ». Новая серия создана компактной, облегчённой, с высокими характеристиками удержания температуры. Все NX комплектуются надёжной пробкой (без кнопки).
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
24
Страна производитель
Китай
Серия NX — самые лёгкие термосы ТМ «БИОСТАЛЬ». Новая серия создана компактной, облегчённой, с высокими характеристиками удержания температуры. Все NX комплектуются надёжной пробкой (без кнопки).
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NX-500 500 мл – стоимость товара 1050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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