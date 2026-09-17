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Термос Biostal NB-500C-G купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NB-500C-G

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Термос Biostal NB-500C-G - фото 1
Термос Biostal NB-500C-G - фото 2
Термос Biostal NB-500C-G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NB-500C-G - фото 1
  • Термос Biostal NB-500C-G - фото 2
  • Термос Biostal NB-500C-G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 240 руб.  1 852 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NB-500C-G
1 240 руб. -33%
1 852 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х8х8
Вес, г.
330

Описание товара Термос Biostal NB-500C-G

Выполненный из прочной нержавеющей стали, покрытой защитным цветным лаком. В комплекте имеет крышку-чашку.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-500C-G




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, покрытой защитным цветным лаком. В комплекте имеет крышку-чашку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-500C-G - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1240 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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