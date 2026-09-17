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Термос Biostal NB-500C-B купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NB-500C-B

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Термос Biostal NB-500C-B - фото 1
Термос Biostal NB-500C-B - фото 2
Термос Biostal NB-500C-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NB-500C-B - фото 1
  • Термос Biostal NB-500C-B - фото 2
  • Термос Biostal NB-500C-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 240 руб.  1 896 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Термос Biostal NB-500C-B
1 240 руб. -35%
1 896 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
0.5
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
24/32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х8х8
Вес, г.
330

Описание товара Термос Biostal NB-500C-B

Термос с узким горлом NB-500C-B ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.). Корпус термоса, прокрыт слоем износостойкого цветного лака.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-500C-B




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
0.5
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
24/32
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NB-500C-B ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.). Корпус термоса, прокрыт слоем износостойкого цветного лака.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-500C-B - стоимость товара 1240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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