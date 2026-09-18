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Термос Biostal NB-500 0,5 л купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NB-500 0,5 л

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NB-500 0,5 л - фото 1
  • Термос Biostal NB-500 0,5 л - фото 2
  • Термос Biostal NB-500 0,5 л - фото 3
  • Термос Biostal NB-500 0,5 л - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 090 руб.  1 733 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NB-500 0,5 л
1 090 руб. -37%
1 733 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х7
Вес, г.
410

Описание товара Термос Biostal NB-500 0,5 л

Термос с узким горлом NВ-500 ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-500 0,5 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-500 ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-500 0,5 л - по цене 1090 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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