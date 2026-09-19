Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%1 150 руб. 1 755 руб.
В наличии
Код товара: 450524
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Загружаем...
1 150 руб. -34%
1 755 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
крышка-чашка, с ситечком
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
24 ч для горячего, 32 ч для холодного
Объем,
0.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х7
Вес, г.
350
Описание товара Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной
Термос с узким горлом NВ-350Z ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы серии NB-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы это серии предназначены для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией создания вакуума.
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
крышка-чашка, с ситечком
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
24 ч для горячего, 32 ч для холодного
Объем,
0.35
Страна производитель
Китай
Термос с узким горлом NВ-350Z ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы серии NB-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы это серии предназначены для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией создания вакуума.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной - этот товар вы можете купить по цене 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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