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Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной

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Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной - фото 1
Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной - фото 2
Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной - фото 1
  • Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной - фото 2
  • Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 150 руб.  1 755 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450524
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной
1 150 руб. -34%
1 755 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
крышка-чашка, с ситечком
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
24 ч для горячего, 32 ч для холодного
Объем,
0.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х7
Вес, г.
350

Описание товара Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной

Термос с узким горлом NВ-350Z ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы серии NB-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы это серии предназначены для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией создания вакуума.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
крышка-чашка, с ситечком
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
24 ч для горячего, 32 ч для холодного
Объем,
0.35
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-350Z ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы серии NB-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы это серии предназначены для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией создания вакуума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-350Z 0,35 л стальной - этот товар вы можете купить по цене 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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