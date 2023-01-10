Термос Relaxika 101 (R101.500.1) 0,5 л стальной
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%890 руб. 2 035 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 450551
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
22 ч для горячего, 28 ч для холодного
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х8
Вес, г.
410
Описание товара Термос Relaxika 101 (R101.500.1) 0,5 л стальной
Классический термос Relaxika с высокими показателями удержания температуры напитка для походов, путешествий, спорта и ежедневного использования. Прочные двойные стенки из высококачественной нержавеющей стали 18/8 с вакуумной изоляцией гарантируют, что ваш напиток останется холодным в течение 28 часов и горячим до 22 часов. Этот материал не только прочен, но и гигиеничен, не выделяет никаких вредных для здоровья веществ. Ваши напитки сохраняет естественный вкус и не приобретут посторонний запах.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
22 ч для горячего, 28 ч для холодного
Страна производитель
Китай
Классический термос Relaxika с высокими показателями удержания температуры напитка для походов, путешествий, спорта и ежедневного использования. Прочные двойные стенки из высококачественной нержавеющей стали 18/8 с вакуумной изоляцией гарантируют, что ваш напиток останется холодным в течение 28 часов и горячим до 22 часов. Этот материал не только прочен, но и гигиеничен, не выделяет никаких вредных для здоровья веществ. Ваши напитки сохраняет естественный вкус и не приобретут посторонний запах.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Достоинства:
Легкий, удобный.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Попробовали взять с собой в дорогу кофе , действительно держит температуру. Но, наверное, еще и потому, что прочитали инструкцию, что нечасто делаем. Надо обдать (помыть конечно пред употреблением) кипятком на 2 минуты подержать и потом уже наливали кофе. Рекомендую!
Термос Relaxika 101 (R101.500.1) 0,5 л стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термос Relaxika 101 (R101.500.1) 0,5 л стальной
Достоинства:
Легкий, удобный.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Попробовали взять с собой в дорогу кофе , действительно держит температуру. Но, наверное, еще и потому, что прочитали инструкцию, что нечасто делаем. Надо обдать (помыть конечно пред употреблением) кипятком на 2 минуты подержать и потом уже наливали кофе. Рекомендую!