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Термос Biostal NB-750B 750 мл купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NB-750B 750 мл

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Термос Biostal NB-750B 750 мл - фото 1
Термос Biostal NB-750B 750 мл - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NB-750B 750 мл - фото 1
  • Термос Biostal NB-750B 750 мл - фото 2
  • Термос Biostal NB-750B 750 мл - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 470 руб.  2 097 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NB-750B 750 мл
1 470 руб. -30%
2 097 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х9
Вес, г.
630

Описание товара Термос Biostal NB-750B 750 мл

Высота термоса - 29 см, диаметр - 8 см. Вес - 630 г. Долго держит тепло или холод. Герметичная кнопка-клапан, крышка-чашка.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-750B 750 мл




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Описание
Высота термоса - 29 см, диаметр - 8 см. Вес - 630 г. Долго держит тепло или холод. Герметичная кнопка-клапан, крышка-чашка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-750B 750 мл - по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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