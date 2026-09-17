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Термос Biostal-Спорт NBP-500 без кнопки, 0,5 л купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal-Спорт NBP-500 без кнопки, 0,5 л

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Термос Biostal-Спорт NBP-500 без кнопки, 0,5 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 410 руб.  2 279 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104694
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal-Спорт NBP-500 без кнопки, 0,5 л
1 410 руб. -38%
2 279 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х9
Вес, г.
480

Описание товара Термос Biostal-Спорт NBP-500 без кнопки, 0,5 л

объем - 500 мл., материал - нержавеющая сталь

Отзывы о товаре Термос Biostal-Спорт NBP-500 без кнопки, 0,5 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
объем - 500 мл., материал - нержавеющая сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal-Спорт NBP-500 без кнопки, 0,5 л - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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