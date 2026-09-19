Термос Biostal NB-500M 0,5л
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 280 руб. 1 912 руб.
В наличии
Код товара: 343450
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Загружаем...
1 280 руб. -33%
1 912 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х7
Вес, г.
410
Описание товара Термос Biostal NB-500M 0,5л
Термос с узким горлом NВ-500M ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки. Эта пробка надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Термос с узким горлом NВ-500M ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки. Эта пробка надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NB-500M 0,5л - данный товар вы можете купить по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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