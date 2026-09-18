Термокружка Biostal NMT-400B 400 мл
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Характеристики
Тип товара
Термокружка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 280 руб. 2 305 руб.
В наличии
Код товара: 279613
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Загружаем...
1 280 руб. -44%
2 305 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
пластик
Объем, л
0.4
Применение
для жидкости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
290
Описание товара Термокружка Biostal NMT-400B 400 мл
Стильный дизайн, лаконичность форм, кнопка-предохранитель, защита от протекания и удобное горлышко, которое не позволит вам обжечься. Если вы готовы взять с собой в город частичку тепла зимой или прохлады летом – это ваш выбор.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
пластик
Объем, л
0.4
Применение
для жидкости
Страна производитель
Китай
Стильный дизайн, лаконичность форм, кнопка-предохранитель, защита от протекания и удобное горлышко, которое не позволит вам обжечься. Если вы готовы взять с собой в город частичку тепла зимой или прохлады летом – это ваш выбор.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термокружка Biostal NMT-400B 400 мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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