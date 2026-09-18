Top.Mail.Ru
Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 1
Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 2
Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 3
Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 4
Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 5
Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 6
Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
  • Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 1
  • Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 2
  • Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 3
  • Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 4
  • Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 5
  • Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 6
  • Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 280 руб.  2 211 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279612
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл
1 280 руб. -42%
2 211 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
пластик
Объем, л
0.4
Применение
для жидкости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
290

Описание товара Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл

Стильный дизайн, лаконичность форм, кнопка-предохранитель, защита от протекания и удобное горлышко, которое не позволит вам обжечься. Если вы готовы взять с собой в город частичку тепла зимой или прохлады летом – это ваш выбор.

Отзывы о товаре Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
пластик
Объем, л
0.4
Применение
для жидкости
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный дизайн, лаконичность форм, кнопка-предохранитель, защита от протекания и удобное горлышко, которое не позволит вам обжечься. Если вы готовы взять с собой в город частичку тепла зимой или прохлады летом – это ваш выбор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термокружка Biostal NMT-400W 400 мл - стоимость товара 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...