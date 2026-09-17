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Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л купить с доставкой в Москве
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Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л

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Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л - фото 1
Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л - фото 2
Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л - фото 1
  • Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л - фото 2
  • Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
2 030 руб.  3 010 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50772
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л
2 030 руб. -33%
3 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
1
Особенности
металлическая колба
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х12
Вес, г.
830

Описание товара Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Двойная металлическая колба с глубоким вакуумом обеспечивает длительное сохранение температуры.Предназначен для хранения горячих напитков, а так же первых и вторых блюд. В комплект входит чехол для переноски.

Отзывы о товаре Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
1
Особенности
металлическая колба
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Двойная металлическая колба с глубоким вакуумом обеспечивает длительное сохранение температуры.Предназначен для хранения горячих напитков, а так же первых и вторых блюд. В комплект входит чехол для переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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