Термос Biostal NBА-1200B Blue 1,2 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%2 480 руб. 3 633 руб.
В наличии
Код товара: 280098
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 480 руб. -32%
3 633 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.2
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х10х10
Вес, г.
670
Описание товара Термос Biostal NBА-1200B Blue 1,2 л
Термосы серии Охота вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки и двумя крышками-чашками. Пробка без кнопки надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.2
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Термосы серии Охота вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки и двумя крышками-чашками. Пробка без кнопки надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NBА-1200B Blue 1,2 л - этот товар вы можете купить по цене 2480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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