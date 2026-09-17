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Термос Biostal NGP-2000P купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NGP-2000P

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Термос Biostal NGP-2000P - фото 1
Термос Biostal NGP-2000P - фото 2
Термос Biostal NGP-2000P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NGP-2000P - фото 1
  • Термос Biostal NGP-2000P - фото 2
  • Термос Biostal NGP-2000P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 820 руб.  4 134 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 51623
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NGP-2000P
2 820 руб. -32%
4 134 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х13х12
Вес, кг.
1.06

Описание товара Термос Biostal NGP-2000P

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе). Имеет удобную ручку для переноски.

Отзывы о товаре Термос Biostal NGP-2000P




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
2
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе). Имеет удобную ручку для переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NGP-2000P - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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