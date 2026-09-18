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Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л

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Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 1
Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 2
Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 3
Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 4
Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 5
Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 1
  • Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 2
  • Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 3
  • Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 4
  • Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 5
  • Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
2 590 руб.  3 521 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л
2 590 руб. -26%
3 521 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Размеры в упаковке, см
34х13х12
Вес, г.
930

Описание товара Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л

Универсальный пищевой термос NGP-1800P ТМ «BIOSTAL» относится к серии «СПОРТ» премиум-класса. Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластмасса, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.

Отзывы о товаре Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Описание
Универсальный пищевой термос NGP-1800P ТМ «BIOSTAL» относится к серии «СПОРТ» премиум-класса. Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластмасса, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NGP-1800-P 1,8 л - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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