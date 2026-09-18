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Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л

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Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 1
Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 2
Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 3
Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 4
Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 5
Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 1
  • Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 2
  • Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 3
  • Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 4
  • Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 5
  • Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 480 руб.  3 468 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280100
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л
2 480 руб. -28%
3 468 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.2
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х10х10
Вес, г.
670

Описание товара Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л

Термосы серии Охота вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки и двумя крышками-чашками. Пробка без кнопки надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции.

Отзывы о товаре Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.2
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Описание
Термосы серии Охота вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки и двумя крышками-чашками. Пробка без кнопки надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NBА-1200R Red 1,2 л - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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