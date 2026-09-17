Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%2 140 руб. 3 105 руб.
В наличии
Код товара: 50768
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Загружаем...
2 140 руб. -31%
3 105 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
1.8
Особенности
крышка-чашка, металлическая колба
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
36/42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х11
Вес, кг.
1.12
Описание товара Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л
Универсальный пищевой термос NG-1800-1 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
1.8
Особенности
крышка-чашка, металлическая колба
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
36/42
Страна производитель
Китай
Универсальный пищевой термос NG-1800-1 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л - стоимость товара 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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