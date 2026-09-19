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Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной купить с доставкой в Москве
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Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной

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Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 1
Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 2
Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 3
Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 4
Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 5
Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 1
  • Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 2
  • Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 3
  • Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 4
  • Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 5
  • Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 280 руб.  2 332 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной
1 280 руб. -45%
2 332 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
150

Описание товара Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной

Стильный дизайн, лаконичность форм, кнопка-предохранитель, защита от протекания и удобное горлышко, которое не позволит вам обжечься. Если вы готовы взять с собой в город частичку тепла зимой или прохлады летом – это ваш выбор.

Отзывы о товаре Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный дизайн, лаконичность форм, кнопка-предохранитель, защита от протекания и удобное горлышко, которое не позволит вам обжечься. Если вы готовы взять с собой в город частичку тепла зимой или прохлады летом – это ваш выбор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термокружка Biostal Crosstown NMT-400V 0,4 л стальной - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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