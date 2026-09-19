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Термос Biostal NTD-500 500 мл купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NTD-500 500 мл

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Термос Biostal NTD-500 500 мл - фото 1
Термос Biostal NTD-500 500 мл - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NTD-500 500 мл - фото 1
  • Термос Biostal NTD-500 500 мл - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 510 руб.  2 508 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NTD-500 500 мл
1 510 руб. -40%
2 508 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
крышка-чашка
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х10
Вес, г.
450

Описание товара Термос Biostal NTD-500 500 мл

Пищевой термос с широким горлом NTD-500 ТМ «BIOSTAL» стального цвета относится к серии «CROSSTOWN». Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Небольшие размеры и стильный дизайн сделают этот термос незаменимым для любого, кто заботится о своём здоровье.

Отзывы о товаре Термос Biostal NTD-500 500 мл




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
крышка-чашка
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Описание
Пищевой термос с широким горлом NTD-500 ТМ «BIOSTAL» стального цвета относится к серии «CROSSTOWN». Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Небольшие размеры и стильный дизайн сделают этот термос незаменимым для любого, кто заботится о своём здоровье.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NTD-500 500 мл - этот товар вы можете купить по цене 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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