Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос для еды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 470 руб. 2 773 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 506450
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос для еды
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
термочехол
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х12
Вес, г.
504
Описание товара Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной
Термос для еды Relaxika 301 с широким горлом и термочехлом. Высокие показатели удержания температуры позволяют обедать горячими супами и вторыми блюдами в дороге и на отдыхе, на учёбе и на работе.
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Бренд
Тип товара
Термос для еды
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
термочехол
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
18
Страна производитель
Китай
Термос для еды Relaxika 301 с широким горлом и термочехлом. Высокие показатели удержания температуры позволяют обедать горячими супами и вторыми блюдами в дороге и на отдыхе, на учёбе и на работе.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос для еды Relaxika 301 (0,5 литра) в чехле, стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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