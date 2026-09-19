Top.Mail.Ru
Термос Biostal NX-1000 1 л купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термос Biostal NX-1000 1 л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 1
Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 2
Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 3
Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 4
Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 5
Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 6
Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 1
  • Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 2
  • Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 3
  • Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 4
  • Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 5
  • Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 6
  • Термос Biostal NX-1000 1 л - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 380 руб.  2 168 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437671
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NX-1000 1 л
1 380 руб. -36%
2 168 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х9
Вес, г.
660

Описание товара Термос Biostal NX-1000 1 л

Серия NX — самые лёгкие термосы ТМ «БИОСТАЛЬ». Новая серия создана компактной, облегчённой, с высокими характеристиками удержания температуры. Все NX комплектуются надёжной пробкой (без кнопки).

Отзывы о товаре Термос Biostal NX-1000 1 л




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32
Страна производитель
Китай
Описание
Серия NX — самые лёгкие термосы ТМ «БИОСТАЛЬ». Новая серия создана компактной, облегчённой, с высокими характеристиками удержания температуры. Все NX комплектуются надёжной пробкой (без кнопки).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NX-1000 1 л - по цене 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...