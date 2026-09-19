Top.Mail.Ru
Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл - фото 1
Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл - фото 2
Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл - фото 3
Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
  • Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл - фото 1
  • Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл - фото 2
  • Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл - фото 3
  • Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 350 руб.  2 602 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437304
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл
1 350 руб. -48%
2 602 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
отверстие для питья в крышке
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х9
Вес, г.
260

Описание товара Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл

Термокружка 0,5 л удерживает тепло до 8 часов. Стильный дизайн, лаконичность форм, кнопка-предохранитель, защита от протекания и удобное горлышко, которое не позволит вам обжечься.

Отзывы о товаре Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
отверстие для питья в крышке
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
8
Страна производитель
Китай
Описание
Термокружка 0,5 л удерживает тепло до 8 часов. Стильный дизайн, лаконичность форм, кнопка-предохранитель, защита от протекания и удобное горлышко, которое не позволит вам обжечься.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термокружка Biostal NMS-500B 500 мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...