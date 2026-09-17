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Термос Biostal NB-750 2 пробки 0,75л купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NB-750 2 пробки 0,75л

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Термос Biostal NB-750 2 пробки 0,75л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 320 руб.  2 087 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NB-750 2 пробки 0,75л
1 320 руб. -37%
2 087 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х8х8
Вес, г.
620

Описание товара Термос Biostal NB-750 2 пробки 0,75л

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Пробка оснащена кнопкой, предназначеной для сохранения температуры жидкости при наливании. В комплекте имеет вторую пробку без кнопки.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-750 2 пробки 0,75л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Пробка оснащена кнопкой, предназначеной для сохранения температуры жидкости при наливании. В комплекте имеет вторую пробку без кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-750 2 пробки 0,75л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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