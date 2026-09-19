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Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной

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Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной - фото 1
Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной - фото 2
Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной - фото 3
Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной - фото 1
  • Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной - фото 2
  • Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной - фото 3
  • Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 430 руб.  2 068 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450529
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной
1 430 руб. -31%
2 068 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
0.75
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
28/36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х8х8
Вес, г.
620

Описание товара Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной

Термос с узким горлом NВ-750 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован двумя пробками. Пробка без кнопки надёжна в эксплуатации и позволяет дольше сохранять нужную температуру напитка. Пробка с кнопкой удобна в использовании и даёт возможность налить напиток, не откручивая пробку.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
0.75
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
28/36
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-750 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован двумя пробками. Пробка без кнопки надёжна в эксплуатации и позволяет дольше сохранять нужную температуру напитка. Пробка с кнопкой удобна в использовании и даёт возможность налить напиток, не откручивая пробку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-750-2 0,75 л стальной - данный товар вы можете купить по цене 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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